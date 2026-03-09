El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con un estado de "muy nuboso" durante las primeras horas, seguido de un cielo "cubierto" en la tarde. Las nubes altas también harán su aparición, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% para el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, con un promedio de 12 grados durante la mañana y la tarde, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas de la noche. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para esta época del año en la región, lo que sugiere que los residentes y visitantes de Nigrán deben estar preparados para un día templado, pero con la necesidad de llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 75% durante la mayor parte del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría generar una atmósfera algo gris y opaca, típica de los días de invierno que se resisten a ceder ante la llegada de la primavera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. A medida que avanza el día, la dirección del viento cambiará hacia el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será particularmente fuerte, su presencia podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en áreas expuestas.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo a tener en cuenta, con el orto programado para las 07:58 y el ocaso a las 19:33. A medida que el día avance, los habitantes de Nigrán podrán disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, el día en Nigrán se presenta fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes, siempre con una chaqueta a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.