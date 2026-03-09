El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque en algunos momentos podría haber claros que permitan ver el sol. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados en las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 81% hacia la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Mos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Esta ausencia de lluvia se complementa con un viento suave que soplará desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h, disminuyendo a 4 km/h en las horas posteriores. Este viento ligero contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 10 grados . La visibilidad se mantendrá buena, y aunque el sol se ocultará a las 19:32, la atmósfera seguirá siendo tranquila y propicia para disfrutar de una velada al aire libre.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad ideal para salir a caminar o practicar deportes, ya que las condiciones climáticas son favorables. Sin embargo, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y apacible en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.