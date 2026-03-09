El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día caracterizado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un cielo cubierto que se mantendrá hasta el atardecer. Las nubes altas, que se presentarán en los periodos de la tarde y la noche, no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula durante todo el día.

Las temperaturas en Moraña oscilarán entre los 9 y 11 grados . La mañana comenzará con un leve aumento de temperatura, alcanzando los 11 grados a las 20:00 horas, pero a medida que avance la tarde, se espera un descenso, llegando a los 9 grados en las horas más frescas de la noche. Este cambio en la temperatura puede hacer que los residentes sientan un ambiente fresco, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor notable hoy, con valores que oscilarán entre el 79% y el 87%. Esto indica que el aire se sentirá bastante húmedo, lo que podría hacer que las temperaturas se perciban más frías de lo que realmente son. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la sensación de frescura que la humedad puede acentuar.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que alcanzarán los 6 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave puede proporcionar un alivio en las horas más cálidas, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica general. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a sur y sureste, manteniendo velocidades similares, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo en la localidad.

El orto se producirá a las 07:58 horas, permitiendo que la luz del día ilumine Moraña, mientras que el ocaso se espera para las 19:32 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, los residentes de Moraña deben prepararse para un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo el cielo cubierto, sin la preocupación de la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.