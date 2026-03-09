El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que no ofrecerá muchas oportunidades para disfrutar del sol. Desde la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se mantendrá en "cubierto" durante todo el día. Esto significa que los habitantes de la localidad deberán estar preparados para un ambiente gris y poco luminoso.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados alrededor de las 20:00 horas, mientras que por la mañana y durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados. Este clima fresco puede hacer que sea recomendable llevar una chaqueta o abrigo ligero si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 87% hacia la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al vestirse para el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Mondariz. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, aunque el cielo cubierto puede restar algo de encanto a las salidas.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 3 a 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 5 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave no debería causar molestias, pero puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, Mondariz vivirá un día de cielos cubiertos, temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento ligero contribuirán a un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos cortos al aire libre, siempre con una prenda abrigada a mano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.