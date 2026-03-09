El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente nublado. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran gran parte del cielo, con momentos de nubosidad intensa. En particular, durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A medida que avance el día, se mantendrá un ambiente cubierto, con la presencia de nubes altas que podrían dar un toque de variabilidad al cielo, aunque sin llegar a despejarse por completo.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se experimentarán temperaturas más bajas. Es recomendable que los habitantes de Moaña se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por prendas que les mantengan abrigados.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles que rondan entre el 75% y el 82% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 9 km/h, disminuyendo a medida que avance la jornada, con vientos más suaves de entre 2 y 4 km/h hacia la tarde. Esta brisa ligera puede ofrecer un alivio en las horas más cálidas, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica general.

Por otro lado, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias para hoy. Esto permitirá que los residentes de Moaña realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la nubosidad persistente puede hacer que el día se sienta más gris y menos luminoso.

En resumen, Moaña experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.