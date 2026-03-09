El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. A partir de las 19:00 horas, el cielo se tornará más nuboso, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y menos luminoso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula para todas las horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados durante la mañana y descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores. Este rango de temperatura sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 75% por la mañana y aumentando hasta un 80% en la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento que se espera. La brisa soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 kilómetros por hora. En particular, se prevé que el viento sea más fuerte durante la mañana, alcanzando hasta 8 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo una velocidad moderada. Esto podría contribuir a un ambiente más dinámico, aunque sin cambios significativos en las condiciones climáticas generales. La combinación de nubes altas y viento suave sugiere que, aunque el sol no brillará con fuerza, el día no será del todo sombrío.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 07:58. Los habitantes de Meis podrán disfrutar de un inicio de jornada tranquilo, aunque con un cielo cubierto. El ocaso, que ocurrirá a las 19:33, ofrecerá una oportunidad para observar cómo las nubes pueden reflejar los colores del atardecer, creando un espectáculo visual que, a pesar de la falta de sol, puede ser igualmente cautivador.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.