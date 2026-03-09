El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El pronóstico meteorológico para Meaño el 8 de marzo de 2026 indica un día mayormente cubierto, con un estado del cielo que se mantendrá en condiciones de nubosidad significativa. Durante la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 77% y el 82%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas sugiere que los residentes de Meaño deberían vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico es favorable, ya que no se anticipa lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la visibilidad del sol, lo que es importante tener en cuenta para quienes planean actividades que dependen de la luz solar.

El viento también jugará un papel en el tiempo del día. Se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 9 km/h en la tarde. En las horas posteriores, el viento cambiará a dirección sureste, manteniendo una velocidad similar. Esto podría aportar una ligera brisa, que, combinada con la temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Los periodos de nubosidad intensa se extenderán a lo largo del día, con momentos de "muy nuboso" en la tarde y la noche. Esto podría ser un indicativo de que las condiciones meteorológicas están cambiando, aunque no se prevén lluvias en el corto plazo. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, el 8 de marzo en Meaño se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles. Con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, los residentes pueden aprovechar el día sin preocupaciones climáticas.

