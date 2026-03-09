El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Lalín indica un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. A medida que avancen las horas, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría limitar la visibilidad del sol durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en las horas más cálidas de la tarde y descenderán a unos 6 grados en la noche. Este descenso térmico, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará hasta un 89% en las horas nocturnas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una probabilidad del 10% de tormentas, aunque esto no se traduce necesariamente en condiciones adversas. Aun así, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h en las horas de la tarde, disminuyendo ligeramente a 7 km/h hacia la noche. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo ante las temperaturas frescas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas.

La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad, pero no se esperan condiciones extremas que impidan la circulación normal. Los habitantes de Lalín pueden disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere tener en cuenta la vestimenta adecuada y estar preparados para un tiempo variable.

En resumen, el día en Lalín se presenta como un día fresco y nublado, con temperaturas que descenderán a medida que avance la tarde. La ausencia de precipitaciones significativas es una buena noticia para quienes planean salir, aunque la posibilidad de tormentas debe ser considerada. Mantenerse informado sobre cualquier cambio en el tiempo será clave para disfrutar de este día de marzo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.