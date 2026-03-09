El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso en varios momentos del día. A primera hora, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 12 y 13 grados . La temperatura más alta se registrará a las 20:00 horas, alcanzando los 13 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 12 grados durante la tarde y la noche. Esta ligera variación en la temperatura sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 72% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Este nivel de humedad es típico en días nublados y puede influir en la percepción térmica, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en A Guarda durante el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias inesperadas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A primera hora, se registrará una racha máxima de 6 km/h, que disminuirá a lo largo del día. Este viento suave no debería causar molestias y, de hecho, puede resultar refrescante en combinación con las temperaturas frescas.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. Los residentes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre que se mantengan abrigados ante la frescura del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.