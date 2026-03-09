El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en un estado de nubosidad significativa a lo largo de las horas. Desde la mañana, la previsión indica un cielo cubierto, con una descripción que se mantiene constante hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la falta de sol.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, la buena noticia es que no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin la amenaza de un chaparrón inesperado.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 9 km/h en la mañana, aumentando a 14 km/h en la tarde. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este a una velocidad de 5 km/h hacia el final de la jornada. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio agradable, aunque es recomendable tener en cuenta que la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 07:58 y el ocaso a las 19:33, lo que proporciona una buena cantidad de luz natural para disfrutar de las actividades diurnas. A medida que el sol se ponga, la temperatura comenzará a descender, por lo que es aconsejable planificar las actividades al aire libre para las horas más cálidas del día.

En resumen, Gondomar experimentará un día fresco y nublado, sin lluvias, con un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.