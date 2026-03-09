El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, aunque la atmósfera se sentirá algo más fresca debido a las temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . Este fenómeno de nubes altas no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados a media tarde. La humedad relativa también será notable, con valores que rondarán entre el 79% y el 90%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Los habitantes de A Estrada deben estar preparados para un día fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se estabilizará en torno a los 8 grados.

El viento, que soplará desde el suroeste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. En particular, se espera que el viento sea más intenso durante la mañana, disminuyendo su fuerza a medida que se acerque la tarde.

El orto se producirá a las 07:57, marcando el inicio de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. A medida que el sol se ponga a las 19:32, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea aún más fría.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas y una brisa suave desde el suroeste creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.