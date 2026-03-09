El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 6 y 11 grados , siendo más cálida durante las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será moderada, pero se intensificará durante la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya su intensidad, proporcionando un respiro tras un día de condiciones inestables.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día de clima variable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.