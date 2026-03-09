El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado de cielo cubierto en las horas de la tarde y la noche. Esto se traducirá en un ambiente gris y poco soleado, lo que podría desanimar a aquellos que planeaban actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados en las horas centrales, mientras que por la tarde y la noche, se espera que descienda a 9 grados. Este cambio de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Cuntis que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos ante el frío y la humedad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que temían que el mal tiempo pudiera arruinar sus planes. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones no significa que el viento no se haga notar. Se espera que el viento sople desde el suroeste a una velocidad de 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 07:58 y el ocaso a las 19:32, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna, aunque la visibilidad puede verse afectada por la nubosidad. A medida que se acerque la noche, la temperatura seguirá bajando, lo que podría hacer que las actividades nocturnas sean menos agradables sin el abrigo adecuado.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento suave. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el descenso de las temperaturas invitan a los habitantes a prepararse para un día fresco y gris.

