El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia será del 100%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm entre las 02:00 y las 05:00.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que el día avanza, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque las precipitaciones serán más ligeras, con un total estimado de 0.4 mm. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 15% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas descenderán a 8 grados hacia el final de la jornada, y el viento continuará soplando desde el sur, aunque con menor intensidad.

En resumen, hoy en Catoira se anticipa un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que caracterizarán el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.