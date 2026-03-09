El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día caracterizado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, que se mantendrán en el horizonte durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente relativamente fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que el día avance, se espera que la temperatura baje a 11 grados en la tarde y se estabilice en torno a los 10 grados durante las últimas horas del día. Este descenso térmico, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 84%, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando a lo largo del día. Este nivel de humedad, junto con la falta de precipitaciones, que se mantendrán en cero durante todo el día, sugiere que no habrá lluvias que puedan alterar la dinámica del tiempo. Sin embargo, la combinación de nubes y humedad puede dar lugar a un ambiente gris y opaco, típico de días invernales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 kilómetros por hora. Este viento suave no será suficiente para aliviar la sensación de frío, pero sí aportará un ligero movimiento en el aire, lo que podría ser un alivio en momentos de mayor humedad.

Los amaneceres en Catoira serán a las 07:58, mientras que el ocaso se producirá a las 19:33, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo fresco y nublado. En resumen, se espera un día tranquilo y fresco en Catoira, ideal para disfrutar de un paseo, pero con la precaución de abrigarse bien ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.