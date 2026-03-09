El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. Las precipitaciones acumuladas en este periodo podrían ser de hasta 2 mm, con un aumento en la intensidad de la lluvia hacia la mañana. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas.

A partir de las 07:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Esto se debe a la inestabilidad atmosférica que se prevé en la región. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que podrían alcanzar hasta 37 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, se mantendrá en torno al 15% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados, con un leve aumento hacia la tarde, pero sin llegar a ser cálido.

La noche traerá consigo un cielo despejado en algunas áreas, pero las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un leve respiro hacia la tarde, pero con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que persistirá durante todo el día. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante las posibles tormentas y que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.