El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las horas más húmedas, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 2:00 y las 7:00 de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Durante este periodo, se anticipan tormentas acompañadas de lluvias que podrían acumular hasta 3 mm, especialmente en las horas centrales de la tarde. La lluvia será escasa, pero suficiente para mojar las calles y generar un ambiente húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable durante el día, con mínimas de 9 grados en las horas de la tarde y máximas que no superarán los 12 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando el cielo se mantenga cubierto y la lluvia comience a hacer acto de presencia.

A partir de las 8:00 de la noche, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en algunas áreas. Sin embargo, la noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 8 grados y una humedad que se mantendrá alta.

Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.