El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un tiempo mayormente nublado, con un cielo que alternará entre diferentes estados a lo largo de la jornada. Desde la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el aire. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente durante las horas centrales, aunque también habrá momentos en que se presenten nubes altas, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa que las máximas alcancen los 12 grados , mientras que las mínimas rondarán los 11 grados. Esto sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones nubladas. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-78%. Este nivel de humedad puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente en esta época del año.

El viento también jugará un papel en la sensación general del día. Se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 8 km/h desde el oeste durante la tarde. Hacia el final del día, el viento disminuirá a 3 km/h desde el sur, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 19:33, lo que significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de aproximadamente 11 horas y 35 minutos de luz solar. A medida que el día avance, la combinación de cielos nublados y temperaturas frescas creará un ambiente propicio para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales, o simplemente relajarse en casa con un buen libro. En resumen, el tiempo de hoy en Cangas será fresco y nublado, ideal para disfrutar de la tranquilidad de un día sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.