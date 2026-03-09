El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

El día de hoy, 9 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En las horas siguientes, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm entre las 04:00 y las 05:00, y 2 mm entre las 05:00 y las 06:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h en la mayoría de los periodos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en ciertos momentos. Las condiciones de luz natural serán limitadas debido a la cobertura nubosa, con el sol saliendo a las 07:57 y poniéndose a las 19:34. Esto significa que los habitantes de Cambados tendrán menos horas de luz solar directa, lo que podría influir en las actividades diarias.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la segunda mitad del día. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 grados, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un viento notable, lo que requerirá que los ciudadanos se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.