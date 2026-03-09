El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que, aunque no traerán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante las horas centrales del día. Este clima fresco puede resultar agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde cuando las temperaturas tienden a descender ligeramente. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que oscilarán entre el 75% y el 78% a lo largo del día. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado.

A lo largo de la jornada, el orto se producirá a las 07:59, permitiendo que la luz del día comience a iluminar la localidad, mientras que el ocaso se espera para las 19:33, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar de paseos o actividades al aire libre, siempre bajo la atenta mirada de un cielo cubierto. En resumen, el día se presenta como una oportunidad para disfrutar de la belleza de Cambados, a pesar de la falta de sol, con un tiempo fresco y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.