El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 8 y 12 grados . La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% en las primeras horas y un aumento hasta el 90% en la franja horaria de la tarde. Esto indica que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando las condiciones son más propensas a generar actividad eléctrica.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 7 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

