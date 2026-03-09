El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 12 grados, descendiendo a 11 grados hacia el mediodía y estabilizándose en 10 grados por la tarde y la noche. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a todos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más bajas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando hasta un 83% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al planificar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a 5 km/h por la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur a una velocidad de 2 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio agradable, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 19:32, lo que significa que los días comienzan a alargarse, un indicativo del avance hacia la primavera. A medida que el sol se oculta, las temperaturas descenderán, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada para la noche.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad sugiere que los residentes deben estar preparados para un día algo frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.