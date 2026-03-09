El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

El día de hoy, 9 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. En las primeras horas, la lluvia será escasa, pero a partir del mediodía, la intensidad podría aumentar, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este periodo, se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias de hasta 3 mm, lo que podría generar acumulaciones en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h, principalmente del sur y sureste en las primeras horas, cambiando a direcciones más variables a medida que avanza el día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de algunos objetos en exteriores.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero las tormentas continuarán siendo una posibilidad, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 12:00, con un valor de 11 grados, pero descenderá a medida que se acerque la noche, donde se espera que baje a 8 grados. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea notablemente más baja.

Hacia el final de la jornada, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque aún se mantendrán algunas lluvias ligeras. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos, y las temperaturas continuarán en descenso, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. Los ciudadanos de Bueu deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la recomendación de llevar paraguas y abrigarse adecuadamente ante el frío y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.