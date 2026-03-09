El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Bueu se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una descripción que varía desde "cubierto" hasta "nubes altas" a lo largo del día. A partir de las 19:00 horas, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica en la localidad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que oscila entre el 74% y el 78%, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La humedad, que se mantendrá en niveles elevados, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En lo que respecta al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que varían entre 4 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más intenso, alcanzando hasta 8 km/h, lo que podría generar una ligera brisa. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula, ya que no se anticipan lluvias para el día de hoy. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La ausencia de precipitaciones también permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, aunque el cielo cubierto podría limitar la visibilidad del sol.

El orto se producirá a las 07:58 horas y el ocaso a las 19:33 horas, lo que significa que los ciudadanos de Bueu podrán disfrutar de aproximadamente 11 horas y 35 minutos de luz diurna. A medida que se acerque la tarde, la luz del día se irá desvaneciendo, y el cielo cubierto podría ofrecer un espectáculo visual interesante al caer la noche.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un ambiente fresco y cubierto, con temperaturas estables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos tranquilos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones de humedad y temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.