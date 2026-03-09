El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

El día de hoy, 9 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la situación se tornará más inestable. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Barro deben estar preparados para lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes, especialmente en las horas centrales del día.

Las tormentas también son una posibilidad real, con un 70% de probabilidad de tormentas durante la mañana y un 90% en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas también descenderán, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la niebla afecte la región en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta humedad y una significativa probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.