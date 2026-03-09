El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Barro se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera un cambio en la cobertura del cielo, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Las temperaturas en Barro hoy oscilarán entre los 9 y 11 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 11 grados a media mañana y descendiendo gradualmente a 10 grados por la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura podría bajar hasta los 9 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando un 82% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando a 12 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, con ráfagas de hasta 9 km/h por la tarde y 8 km/h hacia la noche. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio en las horas más cálidas, pero también puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente al caer la noche.

Los habitantes de Barro deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el descenso de la temperatura al caer la tarde. La combinación de nubes altas y un ambiente fresco puede ofrecer un paisaje atractivo, ideal para paseos y actividades familiares, siempre con la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.