El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más húmedas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm hacia las 03:00. A partir de las 04:00, se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia, con acumulados de hasta 2 mm entre las 04:00 y las 05:00.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables. El cielo permanecerá cubierto con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados, mientras que el viento soplará desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día de lluvia persistente, con cielos cubiertos y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas y potencialmente peligrosas debido a la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.