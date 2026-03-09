El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en esta condición durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas nubes altas hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los habitantes y visitantes de Baiona que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 14 km/h desde el noroeste en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la dirección del viento cambiará, soplando desde el este con velocidades que rondarán los 5 km/h. Este viento, aunque no muy fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas costeras.

Los periodos de temperatura más frescos se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, con un leve descenso a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, se espera que las temperaturas se mantengan estables, sin grandes variaciones a lo largo del día. La salida del sol se producirá a las 07:58, y el ocaso será a las 19:33, lo que permitirá disfrutar de una jornada completa de luz, aunque con un cielo que no ofrecerá muchas vistas despejadas.

En resumen, Baiona experimentará un día cubierto y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente. La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento permitirán disfrutar de la jornada sin preocupaciones por el tiempo adverso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.