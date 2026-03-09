El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, As Neves se presenta bajo un cielo completamente cubierto, con una atmósfera que no promete cambios significativos a lo largo de las horas. Desde el periodo de las 19:00 hasta las 23:00, la cobertura nubosa se mantendrá constante, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , siendo más frescas hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 74% a las 20:00 y aumentando hasta un 80% en las horas siguientes. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de As Neves vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos analizados. Esto significa que, a pesar de la densa nubosidad, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel en la sensación general del día. Se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h durante la tarde, disminuyendo a 5 km/h desde el suroeste en las horas de la noche. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

La probabilidad de tormentas y precipitaciones se mantiene baja, con un 5% de probabilidad, lo que refuerza la idea de que el día será mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, ya que la meteorología puede ser impredecible.

Los momentos de luz solar serán limitados, con el orto a las 07:57 y el ocaso a las 19:32, lo que significa que la duración del día será relativamente corta. Esto, combinado con la nubosidad, puede hacer que la luz natural sea escasa, por lo que se sugiere aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre.

En resumen, As Neves experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento suave serán características del tiempo, creando un ambiente que, aunque gris, será estable y sin sorpresas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.