El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren a salir.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, especialmente durante las horas centrales, con temperaturas alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60-65%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, aunque seguirá siendo perceptible, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos o cualquier tipo de evento que se tenga planeado.

Durante la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:32, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en un entorno soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 57% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.