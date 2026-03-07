El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Vilaboa, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados entre las 02:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia las 16:00 horas.

El estado del cielo será predominantemente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la medianoche hasta las 08:00 horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A partir de las 09:00 horas, el cielo seguirá despejado, proporcionando condiciones ideales para actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 61% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% hacia las 23:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas de la mañana.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vilaboa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h entre las 11:00 y las 12:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para diversas actividades al exterior.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, que se mantendrá despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.