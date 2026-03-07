El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una variabilidad en el estado del cielo que podría influir en las actividades al aire libre. Durante la mañana, se espera un cielo nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con algunas horas de nubosidad que podrían dar paso a momentos de bruma, especialmente en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento, que soplará del noreste a velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar un paraguas o un chubasquero por si acaso.

El viento, que soplará de dirección noreste, alcanzará ráfagas de hasta 33 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que se encuentren en la calle.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una alta probabilidad de bruma. Las condiciones meteorológicas invitan a abrigarse bien y a estar preparados para posibles lloviznas durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 9 grados en la tarde.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 3 de la madrugada, las nubes comenzarán a aumentar, y para las 4 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, dando paso a un ambiente más gris y opaco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.