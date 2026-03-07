El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 11 km/h. La humedad relativa será del 63%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. El cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los vigueses disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Por la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 16:00 horas. El viento, aunque moderado, se sentirá más fuerte en las zonas costeras, con rachas que podrían llegar a los 34 km/h. A pesar de esto, la dirección del viento, que seguirá siendo del noreste, no debería causar inconvenientes significativos. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 55%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento de la nubosidad hacia las últimas horas del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. La brisa del noreste persistirá, aunque con menor intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

El ocaso se producirá a las 19:32, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para pasear por la ciudad o disfrutar de una cena al aire libre. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Vigo, con un tiempo favorable que invita a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 7 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, que se mantendrá despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas de 8 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados entre las 02:00 y las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 13:00 horas y un máximo de 14 grados hacia las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.