El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 59% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 3 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en condiciones de poco nuboso hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados, y la humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando hasta el 67% en las horas centrales de la mañana.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo se cubra gradualmente, alcanzando un estado nuboso a partir de las 7 de la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados a las 4 de la tarde. La humedad también experimentará un incremento, llegando hasta el 75% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado hacia la tarde. En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente seco y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de las rachas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:59. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 57-58%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 60% y el 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.