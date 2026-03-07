El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día luminoso, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, se espera un ligero aumento, con valores que llegarán hasta los 10 grados a mediodía. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de la naturaleza y los espacios públicos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo gradualmente hasta un 57% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 20 y 37 km/h, predominando del norte y del este. Las velocidades del viento serán más intensas en las primeras horas del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h a medianoche, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta favorable, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las horas de luz solar, que se extenderán hasta el ocaso a las 19:31.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y cielos predominantemente poco nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.