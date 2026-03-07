El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en Tomiño. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:59. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con predominancia de cielos poco nubosos hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 y descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo hacia las 16:00, alcanzando los 16 grados. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% hacia las 22:00. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 35 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos y actividades recreativas, ya que el cielo despejado y las temperaturas agradables invitan a salir y disfrutar del entorno.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Oia se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. A partir de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, llegando a un máximo de 15 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día luminoso, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.