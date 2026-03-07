El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable. Los vientos serán predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, lo que permitirá que el ambiente se sienta cómodo y sin excesivo frío.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a ser significativo. Las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

En la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando los 14 grados hacia las 16:00 horas, antes de descender nuevamente a 12 grados al caer la noche. La visibilidad será buena, y el ambiente se sentirá fresco, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer, que se producirá a las 19:31 horas.

La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá observar las estrellas, y las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Soutomaior se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo agradable y sin la amenaza de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.