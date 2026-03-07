El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 3 de la madrugada, las nubes comenzarán a aumentar, y para las 4 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, dando paso a un ambiente más gris y opaco.

A medida que avance la mañana, la situación no cambiará mucho, ya que el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, aumentando ligeramente a 6 grados hacia las 9 de la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados a media tarde. Este leve ascenso en la temperatura podría ofrecer un respiro en comparación con las frescas mañanas de marzo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% y alcanzando picos de hasta un 94% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche. La bruma y la niebla también podrían hacer su aparición, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad de precipitación intermitente en la tarde, con un índice de probabilidad del 45% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad, lo que podría generar condiciones de bruma y niebla. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar ropa adecuada para el frío y posibles lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.