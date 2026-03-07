El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones incómodas por la humedad, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en un paseo por el puerto o explorando los alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.