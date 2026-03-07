El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán adornados con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al exterior, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los residentes puedan disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 19:31. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un cierre de jornada placentero.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.