El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando hasta un 77% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el norte. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 15 km/h en la mañana y alcanzando picos de 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas puedan aparecer. La puesta de sol está programada para las 19:31, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será fresco, con temperaturas agradables durante el día y un cielo mayormente despejado. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias y el viento, aunque presente, no será excesivamente fuerte. Los residentes y visitantes pueden aprovechar este día para salir y disfrutar de la naturaleza en un entorno agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.