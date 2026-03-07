El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 54% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en áreas abiertas. Sin embargo, la intensidad del viento disminuirá hacia la tarde y la noche, proporcionando un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 19:31, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

