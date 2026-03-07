El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la temperatura máxima se situará en torno a los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente templado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo progresivamente, y se prevé que las nubes altas y cubiertas se instalen, lo que podría dar paso a un ambiente más gris.

El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un panorama más nublado. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda tener en cuenta el abrigo si se planea estar fuera.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables durante el día, pero con un notable descenso al caer la noche. La combinación de viento del norte y la ausencia de precipitaciones permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.