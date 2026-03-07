El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 60% y el 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 9 grados a media mañana. El cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 4 de la mañana, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. El cielo se tornará más nuboso, con un 14% de cobertura, pero seguirá sin lluvias. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando hasta el 68% en las horas más cálidas del día. El viento soplará del noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 7 de la tarde. El cielo se mantendrá cubierto durante la mayor parte de la noche, con un 16% de nubosidad. La humedad seguirá aumentando, alcanzando un 81% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En resumen, el día en Pontecesures se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento gradual de la nubosidad a lo largo del día. Las temperaturas serán agradables, aunque el viento del noreste podría hacer que se sienta un poco más fresco. Sin duda, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y las condiciones climáticas serán favorables.

