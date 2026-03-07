El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 8 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará los 6 km/h. La humedad relativa será del 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y algunas nubes más densas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:31.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para paseos y actividades recreativas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del norte, pero a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este, aumentando su velocidad. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga en torno al 70% durante la mayor parte del día, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno en las horas más cálidas. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que la nubosidad aumente hacia la noche.

