El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos despejados. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, el sol hará su aparición, especialmente en las horas centrales, proporcionando un respiro de claridad y luminosidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 11 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 3 grados. A medida que el día avanza, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la sensación térmica vuelva a descender, situándose en torno a los 5 grados.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 36 km/h. Las rachas más intensas se experimentarán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A lo largo del día, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 19:31, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, será un día fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Ponte Caldelas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.