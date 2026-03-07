El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 9 grados a media mañana y 10 grados al mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 16:00 horas. El cielo se tornará más nuboso, con nubes altas que comenzarán a cubrir el horizonte, aunque sin llegar a provocar precipitaciones. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 70% hacia el final de la tarde. El viento, que soplará del norte con rachas que pueden llegar hasta los 34 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 19:00 horas. La visibilidad será buena, y aunque el sol se ocultará a las 19:31, la transición hacia la noche será suave. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 80% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del norte aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de sol, antes de que el cielo se cubra por completo al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.