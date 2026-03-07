El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con un ligero aumento a lo largo del día, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso, con algunas horas de cielo despejado, especialmente en la madrugada y al final del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes aumenten, pero sin llegar a cubrir completamente el cielo. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, pero sin llegar a niveles incómodos.

El viento soplará de dirección predominante del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en zonas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar problemáticas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, ya sea una caminata por el campo o simplemente disfrutar de un rato en el jardín. La jornada culminará con un hermoso ocaso a las 19:31, cerrando un día que promete ser placentero y tranquilo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.