El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Oia se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. A partir de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, llegando a un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza natural de la región, con cielos despejados que permitirán apreciar el paisaje sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. En resumen, el día de hoy en Oia se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo favorable y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.