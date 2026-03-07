El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera que la temperatura llegue a un máximo de 16 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 52% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será confortable, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para actividades familiares, paseos en la naturaleza o simplemente relajarse en un parque.

Hacia la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde y cerrando el día con 9 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 19:32. La noche se presentará tranquila, con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.